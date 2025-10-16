Haberler

İzmir'de Bungalov Dolandırıcılığına Operasyon: 6 Tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, sosyal medyada sahte ev ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Operasyonun detayları ve gözaltına alınanların sayısı hakkında bilgi verildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı illerde sosyal medyada ev ilanları vermek suretiyle, birçok kişiyi dolandırma suçlamalarına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında "Instagram" olmak üzere sosyal medyada satılık/kiralık/gecelik kalmalık bungalov ev ilanları vererek, birçok kişiyi dolandırma suçlamalarına ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

Farklı illerde ikamet eden toplam 55 şahıs hakkında 14 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 10 şüpheliden, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı.

Savcılığın, gözaltına alınan veya başka suçlardan halen cezaevinde bulunan şüpheliler hakkında işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
