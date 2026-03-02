Haberler

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 35 Milyon Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, 35 milyon lira değerinde 500 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, sigara kaçakçılığı ve satışından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi alındı.

İstihbarat doğrultusunda, 27 Şubat tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bilgi üzerine kaçak sigara naklinde kullanıldığı belirlenen bir tır, İzmir il sınırları girişinde durduruldu. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçta yapılan aramada, karton koliler içerisinde 500 bin paket bandrolsüz/kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA
