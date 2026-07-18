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İyi Partili Kılıç: "Hiçbir Şeye Değil, Sadece Ekonomiye Bakalım. Hepimiz Kıt Kanaat Geçinmeye Başladık"

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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, Toprakkale'de partililerle buluşmasında 23 yıllık iktidarı ekonomik sorunlar nedeniyle eleştirdi, emekli ve asgari ücretlinin durumuna dikkat çekti.

(OSMANİYE) - Haber: Erhan ÖZMEN

İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, Toprakkale'de partililerle buluşmasında ekonomik sorunlara dikkati çekerek, "23 yıldır yönetenlerin ülkeyi nereye getirip götürdüklerine şahit oluyoruz. Hiçbir şeye değil, sadece ekonomiye bakalım. Ekonomiyi nereye getirdiler? Hepimiz kıt kanaat geçinmeye başladık" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, Toprakkale ilçesinde partililerle bir araya geldi. Kılıç, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkenin geldiği duruma hem ekonomik anlamda hem manevi anlamda hepimiz şahit oluyoruz. 23 yıldır yönetenlerin ülkeyi nereye getirip götürdüklerine şahit oluyoruz. Hiçbir şeye değil, sadece ekonomiye bakalım. Ekonomiyi nereye getirdiler? Hepimiz kıt kanaat geçinmeye başladık. Bir emekli ne yapacak? 20 bin liraya bir emekli ne yapar? Çiftçiler ne yapar? Mahsuller para etmiyor. Asgari ücretli ne yapacak? Peki kendileri nasıl? Kendileri saraylarda yaşıyorlar. Parayla ilgili hiçbir sorunları yok. Halk umurlarında bile değil. Halktan o kadar uzaklaştılar ki bizleri, halkı gözleri görmüyor bile. Ego tavan oldu. Umurlarında bile değil vatandaş. İhaleler onlarda. Devletin tüm imkanlarını kullanıyorlar. Ama bizler, gerçek vatanın evlatları ne yapıyoruz? Emekli 20 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Bir insan 20 bin lirayla ne yapar? Bunun evi kiraysa, çocuğu öğrenciyse nasıl geçinecek? Buradan Ankara'da sarayda oturanlara sormak lazım, siz aylık 20 bin lirayla ne yaparsınız? Sizin çerez paranız bile değil. Ama bize reva görülen, halka reva görülen ne? Sus, sabret, şükret. Haline şükret. 'Devlet elden gidiyor, vatan elden gidiyor' diyerek bizi bu şekilde oyalıyorlar. 'Din elden gidiyor' diyerek bizi bununla korkutup, korku imparatorluğu yaratıp, 'Sus, sesini çıkarma, görmezden gel, ekonomiyi görme' diyorlar. 'Sen boş ver, biz hallederiz' diyorlar."

Kaynak: ANKA
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