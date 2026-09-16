İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç: “ Çiftçiye, esnaya, üreticiye öl diyorlar”

Haber : Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, akaryakıt fiyatlarının 100 liraya yaklaştığını ifade ederek, "Girdi maliyetlerinde yüzde 100'e varan bir artış söz konusuyken üreticinin satacağı mal çok cüzi bir artışla karşı karşıya kalmış durumda. Sen çiftçiye, üreticiye, esnafa diyorsun ki 'Öl kardeşim, beter ol, ne halin varsa gör'" ifadelerini kullandı.

Kılıç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, motorin fiyatının 100 liraya dayandığına işaret etti. Bunun, iğneden ipliğe zam anlamına geldiğini belirten Kılıç, zaten zor durumdaki vatandaşların bir darbe daha yediklerini söyledi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bu zamanlar 45-50 lira olan mazot şu an 100 liraya dayanmış durumda. Yani yüzde 100'e varan bir zam söz konusu bir yılda. Bu sadece çiftçi için değil; nakliyeci için aynı şekilde, servisçiler için ve iğneden ipliğe her şeye zam demek.

Peki burada üreticinin malı ne oluyor? Üreticinin ürettiği ne oluyor? Bu şekilde yüzde 100 zamlandı mı? Tabii ki hayır. Yüzde 10-12'lik bir artış söz konusu. Girdi maliyetlerinde yüzde 100'e varan bir artış söz konusuyken üreticinin elindeki satacağı mal çok cüzi bir artışla karşı karşıya kalmış durumda. Ne demek bu? Sen çiftçiye, üreticiye, esnafa diyorsun ki 'Öl kardeşim, beter ol, ne halin varsa gör.'

Bakanlık veya saray görmüyor mu bunu? Bu artışları, bu girdi maliyetlerini görüp de üreticinin elindeki malların fiyatlarını görmüyor mu? Bilmiyor mu? Haberi mi yok? Bu kadar vurdumduymazlık olamaz. Bir an önce üretici, nakliyeci, servisçi, esnaf ve çiftçinin rahatlatılması lazım. Artık gitmiyor. Ekonomi durdu. Sarayda oturulduğu gibi olmuyor bu işler. Televizyonlarda, kanallarda 'uçuyoruz, kaçıyoruz'la olmuyor. Ekonomi gitmiyor artık. İnsanlar tıkandı; emekli tıkandı, asgari ücretli tıkandı. Okullar açıldı; veliler perişan, öğrenciler perişan, okullar perişan halde."

Kaynak: ANKA