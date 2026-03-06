İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat: "Soma Termik Santrali Devlet Tarafından Yeniden İşletilmeli"

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerini durdurmasının ilçede ekonomik çöküşe yol açtığını belirterek, santralin yeniden kamu tarafından işletilmesi gerektiğini, işten çıkarmaların durdurulması ve teşviklerin devreye alınması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Soma'da temaslarda bulundu. Yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Sunat, ardından TES-İŞ Sendikası'nı ziyaret ederek, maden işçileriyle görüştü. Sunat, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerini durdurmasının ardından bölgede yaşanan ekonomik çöküşe dikkat çekti. Sunat, Soma ziyaretinde yaptığı açıklamada, madencilerin, esnafın, nakliyecilerin ve bölge halkının yanında olduklarını vurguladı. Soma Termik Santrali'nin 2015 yılında 685 milyon dolara özelleştirildiğini hatırlatan Sunat, şunları söyledi:

"Özel sektör daha verimli işletir denilerek özelleştirildi. Sonuç ortada. Bu özelleştirme Soma için başarı değil, başarısızlığın en büyük örneği oldu. Kömür üretimi düştü, nakliye durdu, esnaf gelir kaybediyor. Servisçiden yemekçiye, dinamitçiden pazarcıya Soma zincirleme şekilde küçülüyor. Konya Şeker'in Türkiye Kömür İşletmeleri'ne olan borcunun faiziyle birlikte 24 milyara ulaştığı söyleniyor. Devletten büyük yatırım teşvikleri almasına rağmen santrale gerekli yatırımlar yapılmadı, filtre ve bacalar bile değiştirilmedi."

Santralin 990 megavat kurulu güce sahip olmasına rağmen 720 megavat kapasiteyle çalıştırıldığına dikkati çeken Sunat, "Sürekli müdürler değişti. İşi bilmeyenlere iş emanet edildi. Elektrik üretiminde zafiyet yaratıldı, santralin potansiyel geliri heba edildi. Verimlilikle, liyakatla yönetilseydi ne TKİ'ye borcu olurdu ne de 1250 çalışanın ekmeği tehlikeye girerdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Destek ve teşvik Konya Şeker'e, yalnızlık ve yoksulluk Soma'ya"

İktidarın özelleştirme hatalarının ve Konya Şeker'in plansızlığının bedelini Soma'nın ödeyemeyeceğini vurgulayan Sunat, "Kar ve faiz Konya Şeker'e, kemer sıkmak Soma'ya düşemez. Destek ve teşvik Konya Şeker'e, yalnızlık ve yoksulluk Soma'ya pay edilemez" ifadelerini kullandı. 17 Şubat'ta Konya Şeker'in faaliyetlerini durdurduğunu ilan ettiğini, 157 çalışanın ücretsiz izne ayrıldığını belirten Sunat, özel maden şirketlerinin de işçi çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Soma'da 12 bin maden işçisi, nakliyeci, esnaf ve ailenin geleceğinden endişe duyduğunu aktardı.

Soma Termik Santrali'nin yeniden özelleştirilmesinin belirsizliği azaltmayacağını, istikrarı garanti etmeyeceğini kaydeden Sunat, "Soma için çare devletin santrali yeniden işletmesidir. 110 bin nüfuslu bir ilçenin ekonomisi tek bir sektöre bağlıysa, Soma Termik Santrali Kırkağaç, Savaştepe ve Kınık'ı doyuruyorsa bu bölgeden devlet geri çekilmemeli. Böyle stratejik bir yatırım kaderine terk edilemez" dedi. Sunat, kısa vadede yapılması gerekenlere ilişkin, "İşten çıkarmalar durdurulmalı, ısınma ve gelir güvencesi sağlanmalı, ekonomik istikrar korunmalı, ithal kömür ek vergilerle sınırlandırılmalı, yerli kömür korunmalı" dedi.

"Soma'nın hikayesi emeğin, üretimin, direncin hikayesidir"

Soma'nın tek sektöre mahkum edilemeyeceğini belirten Sunat, orta vadede hayata geçirilmesi gereken projeleri şöyle açıkladı:

"Soma özel ekonomik ilçe ilan edilmeli, 6. bölge teşviklerinden yararlandırılmalı; nakliyeci, küçük esnaf ve pazarcıya faizsiz kredi ve borç ertelemesi sağlanmalı; merkezi kamu yatırımlarında Soma'ya öncelik verilmeli; enerji ekipman üretimi (güneş panelleri) teşvik edilmeli. Soma-Dikili arasında lojistik koridor planlanmalı; bölgesel lojistik ve depolama merkezi kurulmalı; süs bitkisi ve katma değerli tarım yatırımları desteklenmeli; Soma Maden Şehitleri ve Emek Müzesi açılmalı, Darkale ve diğer bölgelerde ekolojik turizm teşvik edilmeli."

Soma'nın alın teri, mücadele ve emanet olduğunu vurgulayan Şenol Sunat, "Soma'nın hikayesi emeğin, üretimin, direncin hikayesidir. Bu hikaye burada bitmemeli, bitmeyecek. Soma yeniden ayağa kalkacak" dedi. Tüm siyasi partilere ve bakanlıklara çağrıda bulunan Sunat, "İktidarı ve muhalefetiyle Manisa'nın tüm vekilleri, enerjiden çevreye, sanayiden turizme tüm bakanlıklar Soma'yı duymalı, görmeli ve sorumluluk almalı" diye konuştu. Süreci dikkatle izleyeceklerini belirten Sunat, verilen sözlerin ve atılan adımların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA