İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Bayram: Genç Kardeşlerimiz Gelecek Kaygısı Yaşıyorlar, Geçinemiyorlar

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA)– İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram, "Genç kardeşlerimiz gelecek kaygısı yaşıyorlar, geçinemiyorlar. Biz iktidarımızda Türk gençlerinin geleceğe umutla bakabildiği, geçinme derdinden ziyade eğitimine, öğrenimine ve kendisini geliştirmeye zaman ayırabildiği bir Türkiye inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bayram, İl Başkanı İsa Yalçın ve Gençlik Kolları İl Başkanı Batuhan Topçınar ile birlikte basın açıklaması yaptı. Açıklamada teşkilat çalışmaları, SDÜ Tıp Fakültesi'ndeki sınav iddiaları ve gençlerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

İl Başkanı İsa Yalçın, Genel Başkan Oğulcan Bayram'ı Isparta'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Gençlik Kollarımız yaptığı faaliyetlerle, eğitim çalışmalarıyla partimize çok ciddi katkılar sunmaktadır. Genel merkezimizin organizasyonlarında da büyük fedakarlık göstererek ilimizi en iyi şekilde temsil eden Gençlik Kolları İl Başkanımız Batuhan Topçınar'a da Genel Başkanımızın huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerin eğitim hayatı ve ailelerine karşı sorumluluklarını önemsediklerini ifade eden Yalçın, "İYİ Parti bir ailedir. Bu ailenin içerisinde hiçbir ferdimizi diğerinden ayrı tutmamız mümkün değildir. Bize emanet edilen gençliğin yanında olmaya, onların her türlü sorunuyla ilgilenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ISPARTA GENÇLİK YAPILANMASINDAN ÖRNEK İLLERDEN BİRİ"

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram ise Isparta'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Bayram, "Bizler İYİ Parti'ye, partimize ve genel başkanımıza yakışır bir gençlik yapılanması inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Isparta bu konuda örnek göstereceğimiz illerin başında geliyor. Hem İsa Başkanımızın hem de Batuhan Başkanımızın gayretleri sayesinde Isparta, gençlik yapılanması noktasında Türkiye'nin 81 iline örnek olacak bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

SDÜ'DEKİ SINAV İDDİALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınav sorularının rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddialarına ilişkin soru üzerine, "Öncelikle bizim baktığımız konu, büyük emeklerle sınavlarını geçen öğrencilerin mağduriyet yaşayıp yaşamadığıdır. Çok şükür böyle bir mağduriyetin ortadan kaldırıldığını, olmadığını duyduk. Çok sevimsiz ve istemediğimiz bir konu. Bu olayla ilgili adli makamların süreci bir an önce sonuçlandırması ve sorumluların gerekli cezaya çarptırılması gerekir ki bundan sonra da böyle bir hileye hiç kimse başvuramasın. Kimin ihmali var, kimin yok bilmiyoruz. Ancak emniyetin, kolluğun ve adliyenin konuya hızlı müdahale ettiği bir süreç yaşandığını görüyoruz" dedi.

"GENÇLER EKONOMİDEN, ADALETSİZLİKTEN VE LİYAKATSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ"

Türkiye'deki gençlerin yaşadığı sorunlara da değinen Oğulcan Bayram, gençlerin hem ekonomik hem de sosyal birçok problemle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayram, "Gençlerin Türkiye'deki problemleri aslında ikiye ayrılıyor. Yerel problemler var, bir de genel problemler var. Genel olarak Türkiye'de gençler ekonomiden, adaletsizlikten ve liyakatsizlikten şikayetçiler. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Isparta'da da durum böyle. Isparta bir öğrenci şehri olduğu için yaşanan sorunlar burada daha yoğun hissediliyor" diye konuştu.

Gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını belirten Bayram, "Genç kardeşlerimiz ne yazık ki önlerinde parlak bir gelecek göremiyor. Gelecek kaygısı yaşıyorlar, geçinemiyorlar. Yurtlarla ilgili her yıl üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Biz iktidarımızda Türk gençlerinin geleceğe umutla bakabildiği, geçinme derdinden ziyade eğitimine, öğrenimine ve kendisini geliştirmeye zaman ayırabildiği bir Türkiye inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.