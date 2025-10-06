İtfaiye Hizmet Binası Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'daki programları kapsamında Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasının açılışına katıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "İhtiyaç göstermesin ama Allah muhafaza olası bir ihtiyaçta, şehrimizi ve sanayimizi korumak adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bina gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Törende sanayi temsilcileri, OSB yönetimi ve protokol üyeleri de hazır bulundu. - TEKİRDAĞ