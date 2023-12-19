İtalya'nın İzmir Konsolosu Tunç Soyer'i ziyaret etti

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, 'Biz yeni işbirliklerine hazırız. Böylece geleceğe yön verebiliriz' dedi.

Görevine yeni başlayan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, "Biz yeni işbirliklerine hazırız. Böylece geleceğe yön verebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevine yeni başlayan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'yi Egemenlik Evi'nde ağırladı. Karşılıklı işbirliklerinin görüşüldüğü buluşmada Başkan Tunç Soyer, "Sadece resmi ilişkileri değil, insanlar arasındaki ilişkileri de geliştirebiliriz. Kültür, sanat, gastronomi gibi alanlarda işbirliği yapabiliriz. İtalya'da birçok öğrencimiz var. Bu da bir çalışma alanı olabilir. Biz yeni işbirliklerine hazırız. Karşılıklı olarak uzmanlarla toplantılar yapabiliriz. Ekiplerimiz yapılabileceklerini masaya yatırır. Böylece geleceğe yön verebiliriz" dedi.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, "Çok canlı bir kent. İzmir bizim için çok önemli. Ekonomik açıdan da ilişkilerimizi önemli hale getirebiliriz. Yeni projeler ve fikirler üzerinde çalışabiliriz" diye konuştu.