İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Rekorlarla Dolu Bir Gün Geçirdi

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 03.08.2025'te toplam uçuş ve yolcu sayısı başta olmak üzere havalimanı tarihinde 8 rekora birden imza attı.

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir 'hub' haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı yaz aylarında rekor üstüne rekor kırıyor. Dün (3 Ağustos 2025 Pazar) başta dış hatlar yolcu ve uçuş rakamlarında olmak üzere önemli artışlar yaşandı ve 8 ayrı kategoride birden rekorlara imza atıldı.

Havalimanının bu en yoğun gününde toplam 158 bin 678 misafire hizmet verilirken toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen ve giden uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor kırıldı.

Dün yurt dışı uçuş verilerinde en son 27 Temmuz'da ulaşılan rekorlar yenilendi. Buna göre dış hatlar gelen yolcu sayısı 44 bin 446'dan 45 bin 715'e, uçuş sayısı da 237'den 244'e yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı ise 43 bin 499'dan 45 bine çıktı. Böylece 27 Temmuz'da 87 bin 945 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 90 bin 715'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475'ten 493'e yükseldi. Toplam uçuş sayısı ise 840 olarak kayıtlara geçti.

Her geçen gün artan yolcu sayısıyla kapasitesinin limitlerini zorlayan ISG, geçtiğimiz yıl yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin olumlu etkileri sayesinde yolcular konforlu ve rahat bir seyahat deneyimi yaşıyor. Terminalde mevcut yolcu trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen bir dizi yenileme çalışması sonucunda güvenlik ve pasaport süreçlerinde yapılan teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, sürekli iyileşen hizmet kalitesiyle yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan ve kompakt yapısıyla pek çok yolcunun ilk tercihi olan ISG, İstanbul ve çevresini 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor. - İSTANBUL