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İstanbul'da Türkiye'nin İlk Evcil Hayvan AVM'si Açıldı

İstanbul'da Türkiye'nin İlk Evcil Hayvan AVM'si Açıldı
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Arnavutköy'de açılan evcil hayvan AVM'si, binlerce çeşit ürün ile hayvan sahiplerine alışveriş imkanı sunuyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerle evcil hayvanlar sosyal hayatlarına daha fazla katılım sağlıyor.

Türkiye'nin ilk evcil hayvan AVM'si İstanbul'da hizmet veriyor. Arnavutköy'de bulunan AVM içerisinde binlerce çeşit ürün bulunurken, evcil hayvanlarına alışveriş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Hayvanların sosyal yaşantıları noktasında eksiklik olduğunu fark eden yetkililerin geliştirdiği hayvan AVM'sinde düzenlenen etkinlikler de renkli görüntüler oluşuyor.

Türkiye'de ilk defa düşünülen bir konsept olan evcil hayvan AVM'si İstanbul'da hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı'nın yakınlarında bulunan Arnavutköy'de büyük bir arazi üzerine kurulan AVM'de evcil hayvanlar için ne aranıyorsa mümkün. Binlerce çeşit ürün ve model üzerinden evcil hayvanlarına alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul'un hatta Türkiye'nin birçok noktasından AVM'yi ziyaret ediyor. AVM içerisinde bulunan pet mutfakta ise evcil hayvanlar için hazırlanmış yiyecek ve içecekler onlara ikram ediliyor. Standart AVM modelini evcil hayvanlara yönelik tasarlayan işletme içerisinde yiyecek ve içecek bölümlerinden, hayvanların ihtiyacını giderebilecek tüm ihtiyaçları için reyonlar bulunuyor. Düzenlenen etkinlik günlerinde gelen evcil hayvanlar sosyalleşme fırsatı da buluyor. Hayvanların sosyal hayatlarıyla alakalı eksikliğin fark edilerek geliştirilen proje kapsamında organize edilen etkinliklerde renkli görüntüler oluşuyor.

Tamamen düz arazi üzerine kurulan AVM, hayvanların alan içerisindeki dolanımına uygun şekilde dizayn edilerek tüm AVM içerisindeki erişimlerinin mümkün kılmasını sağlıyor.

Evcil hayvan AVM'si yöneticilerinden olan Hande Yüzüak, "İnsanların evcil hayvanlarıyla vakit geçirebileceği bir alan bulunmamasından dolayı rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ve aynı zamanda beraber bir şeyler yiyip içebilecekleri bir şey yapmak istedik bu nedenle evcil hayvan AVM'sini kurduk. 1500 metre kare olan alanımızda aradıkları her şeyi bularak alışverişin tadını çıkartıyorlar. Buradaki kafemiz bir sosyal projeye de hizmet ediyor. Bu kafede satılan ürünlerden elde edilen gelirler sokak hayvanlarına mama alımında kullanılıyor ve onlara hem dağıtılıyor hem de biz buraya gelen vatandaşlara ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı

Firmada düzenlenen etkinlik gününde AVM'yi ziyaret eden Muhammet Gülten, "Biz bu firmandan kedimiz için alışverişler yapıyoruz. Burada kaliteli ve sağlıklı ortamda alışverişimizi yapıyoruz ve kaliteli vakit geçirebiliyoruz. Bizim kedimiz oyuncakları çok seviyor onun için düzenli buraya geliyoruz. Kedi evi aldık ve sıklıkla kullanıyoruz. Ürün çeşitliliği çok o nedenle burayı tercih ediyoruz. Hem de çocuklar burada eğleniyorlar ve hayvanlarımız sosyalleşme fırsatı buluyor" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında hayvanların daha sosyal bir hayat geçirmesi planlanırken, AVM içerisinde bulunan yeme ve içme alanlarından elde edilen gelirlerin de sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtımında kullanıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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