İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Eylemi: Duraklarda Yoğunluk Yaşanıyor

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Eylemi: Duraklarda Yoğunluk Yaşanıyor
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Özel halk otobüslerinin eylem kararı sonrası İstanbul'un Şirinevler bölgesinde otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. Otobüs seferlerinin iptal edilmesi, işe gitmeye çalışan vatandaşları mağdur etti.

Özel halk otobüslerinin eylem kararı sonrası Şirinevler'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den alacaklarını tahlis edemedikleri gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. İstanbul'da 3 bin 41 otobüs sabah sefere çıkmayınca duraklarda yoğunluk yaşandı.

Şirinevler'de işe gitmek üzere otobüs bekleyen Ferhat Çiftçi isimli vatandaş, "Kanarya tarafına gideceğim. Otobüs gelmedi. Sanırım eylem varmış. Bilmiyorum işe nasıl gideceğiz. İş başı yapmam gerekiyor. Mağdur oldum ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur taksiye bineceğim" dedi.

İşe giden bir başka vatandaş Saniye Yılmaz ise "40 dakikadır bekliyorum. Zaten otobüs seferleri az. Millet perişanlık içinde işe geç kalıyor. Binemedim bekliyorum. Mecbur minibüse bineceğim. İşe gideceğim geç kaldım. Akşam da nasıl döneceğiz bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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