İstanbul'da Otizm Farkındalık Günü Kutlandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Otizm Farkındalık Günü kapsamında Şişli'de bulunan Saadet Özel Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası'nın açılışını yaptı.

Otizm Farkındalık Günü kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası" düzenlendi. Turnuvaya, Şişli'de bulunan Saadet Özel Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı. Turnuvaya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, çok sayıda öğrenci ve öğretmen izledi. Turnuva 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özgür Efe Mutluay'ın birinci olduğu turnuvada turnuvada dereceye giren çocukların madalyaları takıldı. Programda Vali Gül, öğrencilerle masa tenisi oynayarak turnuva heyecanlarına ortak oldu. Vali Gül'e öğrenciler tarafından tablo hediye edildi.

"Öğrencilerin hayata atılmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizim hiçbir kardeşimizi hiçbir hemşehrimizi yok sayma lüksümüz yok. İster özel öğrencilerimiz olsun ister farklı bir yeteneği olsun sonuç itibarıyla hepsi birbirinden kıymetli. Hepsine uygun özel eğitim verme durumundayız. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özel öğrencilerimizle ilgili önemli çalışmalar başlatıldı ve önemli mesafeler yol alındı. Bu hiçbir eksiğimiz yok demek değildir. Ama yapılanlara bakıldığında kalan meselelerin de çözülebilecek durumda olduğunu görüyoruz. Bu okul İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapıldı. Bu okul gibi İstanbul'umuzda bin 400 okulumuzu ya yeniden yaptık ya da güçlendirdik. Yani öğrenciler İstanbul'un en güvenli binalarında yaşıyorlar. Depreme dayanıklılık testleri yapıldı. Dayanıksızsa yıkıldı, güçlendirilmesi gerekiyorsa da güçlendirildi. Bu ve buna benzer meslek lisesinde öğrencilerin hayata atılmaları ve kendi yetenekleri nispetinde yapabilecekleri işleri yaparak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL