İstanbul'da Kırtasiye Ürünleri Üzerine Denetim Yapıldı

İstanbul'da Kırtasiye Ürünleri Üzerine Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliğini denetledi. Ürünler tek tek incelenerek fiyat farkları ve güvenlik standartları kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ürünler tek tek incelenirken, hem fiyat farklarına hem de ürün güvenliğine dikkat edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi gerçekleştirdi. Okulların açılmasına az zaman kala, eş zamanlı olarak birçok ilde yapılan denetim, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir kırtasiyede de gerçekleştirildi. Denetimlerde kırtasiye raflarında bulunan kalem, silgi, defter, boya, çanta gibi ürünler incelendi. Ekipler, barkod, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak muhtemel fiyat farklarını tespit etmeye çalıştı. Aynı zamanda ürünlerin güvenlik standartlarına uygun olup olmadığı da kontrol edildi.

Tek tek ürünleri kontrol eden ekipler, kurallara uyması için iş yeri sahiplerini uyardı. Görevlilerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Yapılan denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirten işletmeci Hatice Ölgün, "Yapılan denetimlerin bence sürekliliği çok önemli. Yapılması gerekiyor çünkü hem vatandaş için hem de bizim için haksız rekabet için bence sürekli yapılması gerekiyor çünkü hepinizin çocuğu var. Hepimiz sağlıklı bir şekilde kaliteyi ucuza almak isteriz. O nedenle daha çok denetim yapılması gerekiyor. Fiyatlarla ilgili, haksız rekabet ile ilgili gelen ürünün fiyatıyla satılan ürünün fiyatının karşılaştırılması gibi, gelen ürünlerin tarihleri ve aradaki fiyat farklarının kontrolü yapıldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

Kanlı işgalden ilk görüntü! Kentin her yanından dumanlar yükseliyor
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli

Olağanüstü toplanan TBMM'den dünyaya çağrı: BM güçleri gönderilmeli
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.