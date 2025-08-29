İstanbul'da Kırtasiye Ürünleri Üzerine Denetim Yapıldı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ürünler tek tek incelenirken, hem fiyat farklarına hem de ürün güvenliğine dikkat edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi gerçekleştirdi. Okulların açılmasına az zaman kala, eş zamanlı olarak birçok ilde yapılan denetim, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir kırtasiyede de gerçekleştirildi. Denetimlerde kırtasiye raflarında bulunan kalem, silgi, defter, boya, çanta gibi ürünler incelendi. Ekipler, barkod, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak muhtemel fiyat farklarını tespit etmeye çalıştı. Aynı zamanda ürünlerin güvenlik standartlarına uygun olup olmadığı da kontrol edildi.

Tek tek ürünleri kontrol eden ekipler, kurallara uyması için iş yeri sahiplerini uyardı. Görevlilerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Yapılan denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirten işletmeci Hatice Ölgün, "Yapılan denetimlerin bence sürekliliği çok önemli. Yapılması gerekiyor çünkü hem vatandaş için hem de bizim için haksız rekabet için bence sürekli yapılması gerekiyor çünkü hepinizin çocuğu var. Hepimiz sağlıklı bir şekilde kaliteyi ucuza almak isteriz. O nedenle daha çok denetim yapılması gerekiyor. Fiyatlarla ilgili, haksız rekabet ile ilgili gelen ürünün fiyatıyla satılan ürünün fiyatının karşılaştırılması gibi, gelen ürünlerin tarihleri ve aradaki fiyat farklarının kontrolü yapıldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL