İndirimi duyan vatandaş mağazaya koştu, izdiham olunca polis kepenkleri kapattırdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yeni açılan bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca izdihama neden oldu. Polis ekipleri yoğunluk nedeniyle kepenkleri kapattırıp vatandaşların dağılmasını istedi. Duruma isyan eden vatandaşlar, "Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı." dedi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir mağaza, yeni şubelerinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, mağazanın önünde izdihama neden oldu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

''BİZİ KANDIRDILAR, HEPİMİZ BURADA MAĞDUR OLDUK''

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, "Sabah saat 9'dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar" dedi.

''BURAYA 3-4 BİN KİŞİ TOPLANILDI''

Azize isimli bir vatandaş ise "Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli'den Ümraniyelere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz" diye konuştu.