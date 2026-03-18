Spor camiası ve ünlü isimler Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu

İstanbul'da Darülaceze kurumunda düzenlenen iftar programı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Şişli'deki Darülaceze binasında düzenlenen iftar programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı ve birçok sanatçı ile dizi oyuncusu katıldı. İftar yemeğine katılanlar kurumun sakinleriyle iftar yaptı. Yemeğin ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler odalar gezerek yaşlılara hediyeler takdim etti.

İftarın ardından konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, "Bizim Darülaceze'de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü. Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze'de yedikleri yemekler. Dolayısıyla kendilerine de sorabilirsiniz. Eğer hamdolsun ben de burada her zaman yemek yediğim zaman memnun kalkıyorum masadan. Onun için afiyet olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Gerçekten Ramazan'a veda ediyoruz. Unutmadan dünyanın artık ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, afiyet olsun. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum" dedi.

Kurumun önemine dikkat çeken Erdoğan, "Ramazan'ın son akşamlarındayız. Darülaceze müessesesi 1895 yılında merhum ecdadımız II. Abdülhamid Han tarafından kurulmuş. Hem kendisinin hem de o zamanki bütün vatandaşlarımızın katkılarıyla inşa edilmiş, bugünlere kadar gelmiş. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum. Milletimizin merhamet medeniyetini adeta temsil ediyor. Bugün İstanbul'un merkezinde bizler de bu sorumluluğu taşıyan bireyler olarak değerli başkanımız da burada, sayın bakanımız Mustafa Varank'ın da katkılarıyla bugün böyle güzel bir misafir ağırlayarak bu kurumu, bu mirası bir nebze olsun tanıtmaya çalıştık. Sizlerin de aracılığıyla bunun için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten bu kurum inşa edildiğinde de dünyada savaşlar varmış ve o savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan, sokaklarda kalan insanlara bakmak için merhum Abdülhamid Han burayı inşa ettirmiş. O gelenek devam ediyor" şeklinde konuştu.

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ise, "Her şeyden önce aile çok önemli. Benim hayatta her şeyden değer verdiğim ve yaşamımda birinci sıraya koyduğum şey aile. Aile her zaman sağlam ve hatalarıyla kabul edip severse her şey çok güzel oluyor ve önce aileye böyle bir duygu beslemek lazım. Ondan sonra o duygu insana geliyor. Kendisi de burada yaşamayı seçmiş olan kimseleri de unutmamak gerekiyor, unutmamak lazım. Ben çok keyifliyim. Güzel sohbetler yaptık. Onlar keyifli olunca biz de keyifliyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı