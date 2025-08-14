İstanbul Boğazı, Ham Petrol Tankeri Nedeniyle Trafiğe Kapandı
Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerindeki makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul Boğazı, arızalanan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel