İstanbul Boğazı, Ham Petrol Tankeri Nedeniyle Trafiğe Kapandı

İstanbul Boğazı, arızalanan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor. - İSTANBUL