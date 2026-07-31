Haberler

Isparta'da ekmeğe 5 TL zam geldi, vatandaş tepki gösterdi: Biz iki kişi, bir ekmekle idare ediyoruz

Isparta'da ekmeğe 5 TL zam geldi, vatandaş tepki gösterdi: Biz iki kişi, bir ekmekle idare ediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.

Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğine zam geldi. 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL olurken; fırıncılar artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

YURTTAŞTAN TEPKİ GELDİ

İsmail Tunçbilek isimli vatandaş her ürüne zam geldiğini belirterek, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." dedi.

Ahmet Polat, "Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor." diye konuştu.

Mehmet Çatak, "Mazot 83 liraya çıktı diyorlar ama yine de bu ekmek 20 lira olmamalı. Bana göre 10 lira civarında olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Arif Eryılmaz ise ekonomik şartlara dikkat çekerek, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor." dedi.

Bir kadın vatandaş ise hem tüketiciyi hem de üreticiyi anlayabildiğini belirterek, "Alıştık zamlara. Bana göre ekmek 10 lira civarında olmalı ama üretim maliyetleri de arttı. İşçi giderleri, kiralar yüksek. Alıcı için zor ama üretici açısından da haklı oldukları noktalar var." diye konuştu.

Ayla Uygur ise özellikle kalabalık ailelerin zor durumda kalacağını belirterek, "Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı." dedi.

Gülser Özalp de zammı yüksek bulduğunu belirterek, "Kalabalık aileler için çok zor. Maaşlar artmadan zamlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil."

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı