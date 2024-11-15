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İspanya'da Sel Felaketi Sonrası Altyapı İyileştirme Çalışmaları Başladı

İspanya'da Sel Felaketi Sonrası Altyapı İyileştirme Çalışmaları Başladı
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Valencia, Sevilla ve Malaga gibi şehirlerde ağır hasara neden olan sel felaketinin ardından, İspanya hükümeti zarar gören altyapıyı rehabilite etmek için ulusal ve uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

İspanya'nın Valencia, Sevilla, Malaga gibi şehirlerde ağır hasarlara yol açan sel felaketinin ardından zarar gören altyapının rehabilitasyonu için harekete geçildi.

İspanya, yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgeleri iyileştirme çalışmalarına başladı. Valencia, Sevilla, Malaga dahil birçok şehri vuran sel felaketinin ardından hızlı bir iyileşme ve normalleşme süreci taahhüdünü yineleyen İspanya hükümeti, ulusal ve uluslararası iş birliği çağrısında bulunurken, uluslararası şirketler de yeniden inşa projeleri için açılacak ihalelerde yer almak üzere harekete geçti. Özellikle Valencia'nın en çok zarar gören bölgeleri ve İspanya'nın güneyindeki yerleşim yerlerine odaklanan ihaleler, altyapı projelerine liderlik etmeyi hedefleyen uluslararası şirketlerin yarıştığı bir yarışa dönüştü.

Öte yandan, yerel yönetimler ve uluslararası şirketler, selin vurduğu bölgelerde temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarına başlandığını belirtirken, selden etkilenenlere de umut mesajları veriliyor. - VALENCİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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