İŞKUR Kayseri, 24 bin kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR Kayseri, 24 bin kişiyi işe yerleştirdi
Güncelleme:
İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2025 yılında 24 bin kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini ve 54 bin 713 açık iş ilanı aldıklarını duyurdu. Ayrıca, 120 bin kişiyle ilk başvuru yapıldığı ve çeşitli meslek eğitim programları yürütüldüğü bildirildi.

İşkur Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; 2025 yılında 24 bin kişinin İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiğini söyledi.

2025 yılı verilerini paylaşan İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; 54 bin 713 kişilik açık iş ilanı aldıklarını ve 24 bin 30 kişinin ise İŞKUR'un yönlendirmeleri neticesinde işe yerleştirildiğini bildirdi. Ak; "İstihdamın artırılması, işsizliğin önlenmesi faaliyetini yürüten kurumumuzda iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerek fiziki ziyaret gerekse elektronik ortamda yapılan iletişimle iş verenlerden 54 bin 713 kişilik açık iş ilanı alındı. Bu ilanlara yaptığımız yönlendirmeler sonucunda 24 bin 30 kişiyi işe yerleştirmiş bulunuyoruz. Yine Ocak - Aralık döneminde 120 bin 73 kişi kurumumuza ilk kez başvuruda bulunmuş olup 52 bin 355 kişiyle de bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bin 296 eğitim kurumu ziyareti kapsamında iş arama becerileri, veli toplantıları ve meslek danışmanlığı konularında 35 bin 616 kişiyle grup görüşmesi yapılmıştır" dedi.

Kurum tarafından yapılan programlar hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Ayşe Ak; "İş arayanların mesleki yeteneklerinin geliştirilmesine, özel politika gerektiren dezavantajlı grupların işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırılmasına imkan veren aktif işgücü programları kapsamında meslek eğitim kurslarımız, işbaşı eğitim programlarımız, toplum yararına programlar, İŞKUR gençlik programı, kadınlar için pozitif ayrım projesi, engelli ve eski hükümlü projeleri kapsamında 16 bin 282 kişi kurumumuzun hizmetlerinden faydalandı. Yararlananlara 733 milyon 849 bin 979 TL'lik ödeme yapılmıştır. kurumumuzla işbirliği içerisinde olan iş verenlerimize, iş arayanlarımıza, emekçilerimize, üreten ve hizmet veren bütün paydaşlarımıza kazasız, verimli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

