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İscehisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere hibe destekli buğday tohumu dağıttı

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İscehisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere hibe destekli buğday tohumu dağıttı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtımla kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesi, verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilere hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımla, üreticilerin kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesi, verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin üretim faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, hibe destekli buğday tohumları üreticilere teslim edildi. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, üretim potansiyelinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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