İsa Yazıcı Düzce'den Şanlıurfa'ya Atandı
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 6 yıllık görev süresinin ardından Şanlıurfa'ya atanarak veda programı düzenlendi. Yazıcı, Düzce'de gençlik ve spor alanında önemli projelere imza attı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 6 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan İsa Yazıcı'nın Şanlıurfa'ya atanması dolayısıyla müdürlük personeli tarafından veda programı düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 6 yıldır görev yapan ve gençlerin abisi olan İsa Yazıcı, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü olarak görevlendirildi. Görev süresi boyunca gençlik ve spor alanında Düzce'de pek çok önemli projeyi hayata geçiren İsa Yazıcı, personelin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda duygusal anlar yaşadı.

İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı konuşmada, Düzce'de görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcı'ya Düzce'ye sunduğu hizmetler için teşekkür edilirken yeni görev yerinde başarılar dilendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
