İş Güvenliği Uzmanı Karaköse'den OSGB'lere Uyarı

İşverenlere çağrıda bulunan Güzelhisar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, 'iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayanlara para cezası uygulanacak' diyerek korku salmaya çalışan OSGB firmalarına itibar edilmemesi gerektiği söyledi.

50'den az çalışanlı işletmeler için başlatılacak yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan, Güzelhisar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, işverenlere çağrıda bulundu. Yeni uygulamaya göre 'iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayanlara para cezası uygulanacak' diyerek korku salmaya çalışıp iş almaya çalışan OSGB firmalarına itibar edilmemesi gerektiği söyleyen Karaköse; "İşverenlerimizin hiçbir şekilde ceza, yaptırım öne sürerek iş almaya çalışan OSGB'lere pirim vermemeleri gerekmektedir" dedi.

Karaköse, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük, kendileri üzerine basa basa 'Küçük işletmelere 30 Ocak itibari ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi yapmayanlara idari para cezası yazılacak diye korku salan OSGB'ler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hassasiyetle takip edilerek not edilmektedir. Ortak sağlık güvenlik birimleri, 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetinin işveren veya işveren vekili aracılığı yürütebileceğini, söz konusu eğitimlerin yaygınlaştırılması için yönetmelik çalışması yaptığı hususunda yönlendirmesi gerektiği, işverenin kendi İSG hizmetlerini kendi yürütmek istemediği durumlarda işverenlere fahiş fiyat teklifinde bulunulmaması İSG hizmetlerinin yaygınlaştırılması için önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki insan hayatı tüm maddi menfaatlerin önünde gelmektedir' ifadelerini paylaşmışlardır. İşverenlerimizin hiçbir şekilde ceza, yaptırım öne sürerek iş almaya çalışan OSGB'lere pirim vermemeleri gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında daima insan odaklı pozitif çalışmalar yapmaktadır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN