İpekböceği Üretimini Artırmak İçin İş Birliği
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ile bir araya gelerek ipekböceği üretimini artırma yollarını değerlendirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ipekböceği üretimin verimliliğini artırmak için bir araya geldi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ile İpek Böceği Üreticisi Serdar Demirkapı'yı makamında ağırladı. Görüşmede, kooperatif faaliyetleri ve ipek böceği üretiminin bölgedeki gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Müdür Ayvalık, tarımsal üretime katkı sağlayan tüm paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını vurguladı ve nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür etti. - BİLECİK

