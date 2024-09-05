IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda TKDK Zonguldak İrtibat Ofisi tarafından IPARD destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarım sektörüne yönelik önemli destekler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi'nden Ziraat Mühendisi Nimet Eren Aksu tarafından, tarım sektöründeki son destekler hakkında detaylı bilgilendirme sunuldu.

Programa, tarımsal kalkınma kooperatifi başkanları, muhtarlar ve üreticiler de katılım sağladı. Toplantı, katılımcılara sunulan destek imkanlarının detaylandırılması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ZONGULDAK