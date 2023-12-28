İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'nde Yönetim Kurulu Seçimleri Öncesi Aday Açıklaması

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi 17. dönem yönetim kurulu seçimleri öncesinde aday başvuruları devam ederken Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Atalay, başkanlık için adaylığını açıkladı.

10 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlere yönetim kuruluyla beraber katılacak olan Atalay, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketini hatırlatarak inşaat sektörünün ve bu alanda çalışacak olan insanların önemine dikkat çekti. Yaşanan büyük yıkımların herkese ders olması gerektiğini kaydeden Ahmet Atalay, "Şehirlerimizin yapı stokları inşaat mühendisliği ilkelerine göre yeniden değerlendirilmeli, projecilik ve yapı denetim hizmetlerini yürüten meslektaşlarımızın da önemi bu noktada bir kez daha ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Genç mezunlara fırsat tanınmalı"

Son yıllarda üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin fazlalığından ve mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Atalay, genç mezunlara umut olacaklarını ifade ederek, "Genç meslektaşlarımız mühendislik yapamadıkları için başka meslek alanlarına yönelmektedirler. Bu durum yerel manada meslek ve meslek itibarını zedelerken, genel anlamda inşaat sektörünü ve ekonomiyi de etkilemektedir. Çözüm noktasında yeni mezun olan inşaat mühendislerinin kişisel özelliklerinden mesleki bilgiye, sosyal yeteneklerinden bilgisayar ve yazılım bilgisine kadar geniş bir alan içerisinde kendini geliştirmesine fırsat tanınmalıdır" dedi.

Şehirlerdeki artan nüfusla oluşan sorunlara da değinen Atalay, "İnşaat mühendisleri tarafından oluşturulacak çalışma grupları tarafından çözüm raporlarının hazırlanması ve ilgili belediyelere sunulması, İMO'nun faaliyetleri arasında yer almaktadır. İMO Erzurum Şubesi olarak Erzurum ili ve şubemize bağlı temsilciliklerin bulunduğu iller için bu doğrultuda çalışmalar yapmak gerekmektedir." dedi.

"Yönetime talip olduk"

Bugüne kadar görev yapmış oda yönetim kurullarına teşekkür eden Ahmet Atalay, "Çalışmalarımızı ileriye taşımak, kamunun ve ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur, yetki ve çıkarlarını korumak adına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak için şubemizin yönetim kuruluna arkadaşlarımla birlikte talip olduk" diye konuştu.

Doç. Dr. Ahmet Atalay Kimdir?

1977 Yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ahmet Atalay, ilk ve ortaokulu Ilıca'da, liseyi Erzurum Lisesi'nde tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2000-2004 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğreniminin ardından 2004-2010 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Bilim Dalında Doktora öğrenimi gördü. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu İnşaat Programına Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2011-2012 Yıllarında Siirt'te bulunan 2'nci Ordu İstihkam İnşaat Bakım Onarım Birliğinde 339. Dönem Yedek Subay olarak askeri görevini tamamladı. 2012-2018 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Olarak Narman Meslek Yüksekokulunda görev yaptı. 2018 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Kürsüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, yabancı dili İngilizcedir. - KARS