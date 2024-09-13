İncirköy Mahallesi'nde Kadın Çiftçilerin Ürünleri Satışa Hazır

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İncirköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında kadın çiftçiler, ürünlerini ambalajlayarak satışa hazır hale getirirken, yürütülen projede hasat dönemi sona erdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İncirköy Mahallesi'nde yürütülen "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu" projesi kapsamında meyve hasadı ve kurutma işlemleri başarıyla tamamlandı. Proje çerçevesinde, İncirköylü kadın çiftçiler, elde ettikleri ürünleri kendi elleriyle kekik kokulu ambalajlayıp satışa hazır hale getiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin başından itibaren kadın çiftçilerin yanında olarak destekleyici bir rol üstlendi. Proje, bölgedeki kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı ve yerel iktisadi kalkınmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

Yerli ürünlerin tanıtımına katkıda bulunan bu girişim ile kadın çiftçiler için bol kazanç ve bereketli bir sezon getirmesi bekleniyor. İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu projesinin, bölgedeki tarımsal üretim ve kadın istihdamına önemli katkılar sağlamaya devam etmesi amaçlanıyor. - MUĞLA