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Adıyaman Valiliği 2025 Yılı Bütçesini 1,3 Milyar TL Olarak Belirledi

Adıyaman Valiliği 2025 Yılı Bütçesini 1,3 Milyar TL Olarak Belirledi
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Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 300 bin TL olarak öngörüldü.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 300 bin TL olarak öngörüldü.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesiyle ilgili görüşmelere önümüzdeki Kasım ayında başlayacaklarını belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini daha üst noktalara çıkarmak amacıyla bütçenin bir önceki yıla göre iki kat artırılarak 1 milyar 300 bin TL olarak öngördüklerini açıkladı.

Bütçe görüşmelerine Kasım ayında başlayacaklarını belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Bütçenin 272 milyon 400 bin lirası personel giderleri, 127 milyon akaryakıt giderleri, 93 milyonu taşıt ve iş makineleri kiralama ve araç alımı, 79 milyon 500 bin lira taşıt bakım ve onarım giderleri, 40 milyonu büro malzemeleri, elektrik, su, kırtasiye ve iletişim giderleri, kırsaldaki alt ve üst yapı yatırım hizmetleri için 300 milyon, bitüm ve astar malzemeleri için 94 milyon, ilçelere transfer edilecek ödenek 9 milyon 540 bin, 196 milyon 429 bin TL'si il özel idaresinin kanun gereği ayırmak zorunda olduğu yasal pay ve 2025 yılı için ayrılmış olan yedek ödenek 88 milyon 80 bin TL olarak ayrılmıştır" dedi.

Kırsalda vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri artırarak devam ettirmek için bütçenin bir önceki yıla göre iki kat artırıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Kırsaldaki alt ve üst yapı hizmetleri için 2025 yılı bütçesini 1 milyar 300 bin TL olarak öngörüyoruz. Önümüzdeki Kasım ayı içerisinde İl Genel Meclisimizle bütçeyi bölüm değerlendirip birlik ve beraberlik içerisinde bütçe görüşmelerimizi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin destekleri ile önceki yıllarda ilimiz genelinde köylerimize çok verimli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdik. Yaptığımız bu yatırımlarla köy/kent ayrımını ortadan kaldırdık. Hizmet götürdüğümüz köylerimizin çoğunu şehir görünümüne kavuşturduk. Tüm bu destek ve hizmetlerinden dolayı cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, valimize, milletvekillerimize, il genel meclis üyelerimize, il özel idare genel sekreterimiz ve birim müdürleri ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin şimdiden ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan önce yaptığımız bütçeler gibi bu bütçemizin de açık vermeden hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Valiliği

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