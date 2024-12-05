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İkinci El Araç Alımında Sigorta Zorunluluğu Getirildi

İkinci El Araç Alımında Sigorta Zorunluluğu Getirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile ikinci el otomobil alım satımlarında sigorta zorunluluğu getirildi. Sigortasız araç devri yapılmayacak ve bu durumun trafikteki kazaların azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan araç alımında sigorta zorunluluğu düzenlemesi ile ilgili bilgiler veren Sigortacı Onur Bağcı, "Yeni düzenleme sigortasızlık durumunu ortadan kaldıracak" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ikinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Karara göre tescil edilmiş araçların satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibari ile geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Aracı devralan kişinin sigortasının olmaması halinde devir işlemi gerçekleşmeyecek. Noter tarafından yapılmayan işlemler ise geçersiz olacak. Daha öncesinde önce ruhsatın verildiğini ama artık sigorta olmadan ruhsatın verilmeyeceğini söyleyen Onur Bağcı, "Mart itibariyle yasal sürece geçecek bir genelge sunuldu. Bugün itibariyle yani 5 Aralık itibariyle yürürlüğe kondu. Noterlerde dün ve bugün olmak üzere sektör olarak duyuru yapıldı. Bizler de Sigorta Birliği tarafından bilgilendirildik ve bu süreçte artık piyasada sigortasız araç olmaması düşünülüyor. Yeni araç alanlar için de sigortası olmadan ruhsat çıkmıyor. Eskiden ruhsat veriliyor, sonrasında sigorta sürecine geçiliyordu. Şu an tam tersine önce sigorta, sonra ruhsat ve sonrasında araç trafiğe çıkabiliyor. Sigorta iptali eskiden yeni alınan araç için iki haftalık yani toplamda 14-15 gün sürecinde bir sigortalılık süresi veriliyordu. Fakat yaşanan problemlerden kaynaklı bizim sektördeki arkadaşların da mutabık kaldığı STK'larımızın da onay verdiği şekilde bunun kaldırılması talep edildi ve onaylandı. Bizler için de iyi oldu. Çünkü araç alan kişi; sigortalı olup olmadığını, sürekli bir kararsız halde kaldığını düşündü. Kaza yaptığında nereden karşılanacağını, yeni yaptıracağı sigortadan mı yoksa bu 14 gün süre içerisindeki sigortalı kalan araçtan yapılacağını mı düşündüğü için bu gibi karmaşanın giderilmesi açısından bu durum şu an iptal oldu. Bugün itibariyle geçerli olacaktır" dedi.

Düzenlemenin sigortasızlığın önüne geçeceğini söyleyen Bağcı, "Elbette bu durumun sektörümüze faydası olacaktır. Başta da belirttiğimiz gibi sigortasızlık durumunun sona ereceğini düşünüyorum. Yani bilinçli sürücülerimiz de buna dikkat ederse şayet, her araç alan sigortalı bir şekilde yolluna güvenle devam edecektir. Sektör için kıymetlidir. Sektör bünyesinde birçok problemlerimiz var aşılması gereken. Aşılması gereken problemlerden bir tanesi de bu idi. Bunun da maddi anlamda da sektöre faydalı olacağını düşünüyorum. Hem de trafikteki kaza oranının da düşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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