28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İHA'ya Tüketici Özel Ödülü

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü verildi.

Her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nin 28'incisi TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2025 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda ödül verildi.

"6 ayrı kategoride ödül verildi"

Tüketici ödülleri, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü, Tüketici Özel Ödülü dallarında olmak üzere 6 ayrı kategoride yer aldı

Ödüller, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2024 yılı faaliyetleri dikkate alınarak takdim edildi.

"İHA Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü"

Ödül töreni çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü verildi. Diri, ödülümü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in elinden aldı.

Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödül alacak kişiler, kurum ve kuruluşların yetkilileri, devlet protokolü, Bakanlık üst düzey yetkilileri ve Genel Müdürlük personelleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - ANKARA