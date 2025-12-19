Haberler

28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İHA'ya Tüketici Özel Ödülü

28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İHA'ya Tüketici Özel Ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı Ekonomi Muhabiri Kemal Diri, Tüketici Özel Ödülü'nü aldı. Ödül, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve hakların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü verildi.

Her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nin 28'incisi TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2025 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda ödül verildi.

"6 ayrı kategoride ödül verildi"

Tüketici ödülleri, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü, Tüketici Özel Ödülü dallarında olmak üzere 6 ayrı kategoride yer aldı

Ödüller, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2024 yılı faaliyetleri dikkate alınarak takdim edildi.

"İHA Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü"

Ödül töreni çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye Tüketici Özel Ödülü verildi. Diri, ödülümü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in elinden aldı.

Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödül alacak kişiler, kurum ve kuruluşların yetkilileri, devlet protokolü, Bakanlık üst düzey yetkilileri ve Genel Müdürlük personelleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
title