İGM Başkanı Koç 'Köylerimizin yol ve su sorunlarını gündeminden düşüreceğiz'

Düzce İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi, 2025 yılını yatırımlarla geçirdi. Köylere yapılan altyapı yatırımlarından yollara, çiftçiler için tarımsal yatırımlardan sosyal alanlara kadar, birçok kalemde yoğun çalışan İl Genel Meclisi'nin 2025 yatırımlarını Meclis Başkanı Fazlı Koç, değerlendirdi. 2025 Yılında hava şartlarından dolayı asfalt programının gerisinde kaldıklarını belirten Koç, makine parkını güçlendirdiklerini ve 2026 yılında köy yollarının asfaltlanmasına ağırlık vereceklerini ve köylere 200 milyon TL'lik içme suyu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Merkez ve ilçeler ile ilçelere bağlı köylerin hizmet alması için yapılan programlarının görüşüldüğü İl Genel Meclisi'nde 2025 yılı yatırımlarla geçti. 2025 yılını değerlendiren İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, şunları söyledi: "2025 yılı İl Genel Meclisi için yoğun bir yıl oldu. Bütün her yerde varlığımızı hissettirdiğimizi düşünüyorum. Asfaltlama olarak baktığımızda 50 kilometre üzerinde sıcak asfalt, yaklaşık 65 kilometrede soğuk asfaltı köylerimizle buluşturduk. Planlamamız daha fazlaydı ve 95-100 kilometre soğuk, 65 kilometre sıcak asfalt programlamamız vardı. Yaklaşık 3-4 aydır yani ekim ayının ortalarından itibaren yağışların ara ara yağması bizim açımızdan zeminin bozulmasına neden oldu ve ve çok fazla da güneş olmayınca zemin kurumadı ekiplerimiz asfaltlama yapamadı. Zeminin hazırlanması için 10-15 gün sıcak havaya ihtiyacımız vardı ama bu nedenle programımızı bitiremedik. Ancak programımızda olan ve bitiremediğimiz yerler için 2026 yılının ilk aylarında havaların açılmasıyla birlikte başlayacağımız anlamına geliyor. Elimizde malzemelerimiz mevcut. Gelecek yıl mart, nisan gibi hatta Şubat ayında havaların açmasıyla birlikte yerlerin kurumasıyla birlikte yarım kalan yerlerimizi de tamamlamaya başlayacağız. Bu yıl Özel İdare Genel Sekreterliğimiz ciddi bir iş makinesi kazandırdık. Özellikle nakliye anlamında 7 kamyon, 2 grayder, 4 JCB, 2 ekskavatör ile araç parkımızı ciddi anlamda geliştirdik. Önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

"Köylere içme suyu için 200 milyonluk yatırım yaptık"

Fazlı Koç, köylerin içme suyu sorununu çözmek için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Son 2 yıldır ülkemizde ve hatta dünyamızda küresel ısınmaya da bağlı olarak bir kuraklık yaşanıyor. Özel İdare olarak bizde yatırım kalemimiz olan köy ödeneklerimizin tamamını su yatırımlarına aktarıyorduk. 2 Yılda 200 milyonluk bir su yatırımını köylerimize kazandırdık. Köylerimizin mahalleleriyle birlikte ana isale ve şebekeleriyle birlikte 200 noktaya dokunmuş olduk. Hem boruları değiştirmek hem depo yapmak hem hatları değiştirmek, kollektör yapmak gibi irili ufaklı projelerle 2002e yakın köyümüzün 200 milyonun üzerinde yatırımla su sorunlarını çözdük. Geçen yıldan planladığımız ama eksik kalan bazı çalışmalarımız var. Birkaç yıl içinde hem su hem de yol sorunlarını köylerimizin gündeminden düşüreceğiz" diye konuştu.

"Köylerimizi sosyal alanlara kavuşturacağız"

Köylerin içme suyu ve yol sorunlarını çözüp gündemlerinden düşürdükten sonra da sosyal alan çalışmalarına başlayacaklarını belirten Koç, şöyle konuştu: "Planladığımız sosyal alanlar, köy konakları var. Özel idaremizi su ve yol sorunlarını tamamen bitirip sosyal alan yatırımlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu yıl bu sosyal çalışmaların bazı örneklerini gösterdik. Özellikle tarımda, sporda, turizmde bu sene bu çalışmaların temellerini attık. Vali Selçuk Aslan önderliğinde Özel İdare genel Sekreterimiz ve ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla gelecek yıl çok daha fazla çalışma yapacağımızı düşünüyorum. 2026 yılı ilimiz ve ülkemiz için hayırlı bir yıl olur."

"Tarımsal ürünlerde ülke ve dünya markaları çıkartmak için çalışıyoruz"

Çiftçilerin sıkıntı çektiği bazı konularda yatırım yaptıklarını ve bu sayede tükenmek üzere olan tarımsal üretimlerin yeniden canlandığını belirten Fazlı Koç, üretim artması ile birlikte de artık ülke genelinde ve hatta dünyada marka tarım ürünleri çıkartmak için çaba harcadıklarını dile getirerek, "Çeltik bu şehrin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Özellikle Konuralp bölgesinde kendi adını taşıyan bir pirincinde olduğu potansiyel var. Bu potansiyel kaybolmaya yüz tutmuştu. Yaklaşık 4-5 yıldan beri temelleri atılmış bir çalışmaydı. Çeltik işleme, kurutma ve paketleme tesisi bu şehre kazandırıldı. Bu tesisin en büyük avantajı ise bu şehirdeki çiftçilerin 400-500 kilometre mesafedeki başka şehirlere ürettikleri çeltikleri götürüyor olmasının önüne geçtik. Vatandaş ekonomik olarak kazancı olmadığı için Konuralp pirinci ekmekten vazgeçmeye başlamıştı. Özellikle son 3-4 yıldır yapılan yatırımlarla ve 2 yıldır çeltik tesisinden sonra yaptığımız çalışmalarla yani insansız hava araçlarıyla gübreleme, tohumlama gibi kolaylıklarda sağladık. Üreticimizde kendi mahsulünü kendisi işlediği için çiftçilerimizin ciddi bir avantajı oldu. Üretim kısmı kolaylaşınca markalaşmaya önem vermeye başladık. İnşallah saray mutfağından gelen tarihi yüzyıllara dayanan Konuralp Pirincini ülkemizde ve dünyada tanınır hale getirmek için çalışmalara başladık. Bunun dışında arıcılarımız için Yığılca'da bal dolum tesisi kurduk. Burada da balcılarımız ciddi avantaj sağladı. Yığılca balı zaten Balkız'dan dolayı meşhurdu her geçen gün daha da ünleniyor. Ekonomik olarak ta işler kolaylaşınca çiftçilerimizin cebine para girmeye başladı. Bu defa üretimde artmaya başladı. Gümüşova Ziraat Odası'nın fındık kırma, paketleme ve üretim tesisini kurduk. Akçakoca Ziraat Odamıza toprak analiz cihazı almıştık. Gölyaka'da bireysel süt üreticilerimizin ezilmemesi için büyük bir soğutma tankı almıştık. Onun dışında kooperatiflerimize ve büyük ölçekli üreticilerimize kendi alanlarında kurulmak üzere soğutma tankları koyduk. Bu noktada süt ülkemizin en önemli gıda maddelerinden olduğu için üretime destek anlamında ciddi çalışmalara evrildiğini görebiliyoruz. Tarım anlamında son haftalarda manda dağıtımı yaptık. Oda ilimizde eskiden daha çokken son zamanlarda çiftçimizin yaşadığı sorunlardan dolayı düşmeye başlamıştı. Burada da biz onlara damızlık mandalar vererek onların bu işlere eğilmesini sağladık. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çok büyük katkıları var. İl Genel Meclisimize ciddi projeler sunarak destek olmamız konusunda önümüzü açıyor" dedi. - DÜZCE