Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla başladı.

Iğdır Valiliği koordinesinde, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası" 40 farklı ilden gelen 176 sporcuyu kortlarda buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis kortlarında düzenlenen açılış programına Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, il protokolü, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, turnuvanın resmi başlangıcı Vali Taşolar'ın yaptığı ilk servis seremonisiyle gerçekleştirildi.

Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, şampiyonluk mücadelesi verirken Iğdır da bir hafta boyunca tenis heyecanına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: ANKA