İGA İstanbul Havalimanı'ndan Romanya'ya Yeni Uçuş Seferleri

İGA İstanbul Havalimanı, yeni havayolu şirketleriyle yaptığı anlaşmalarla bir yenisini daha ekledi. Romanya merkezli Animawings şirketi ile haftanın belirli günlerinde Romanya'nın 5 şehrinden seferler düzenleneceği açıklandı. Ekim ayı itibarıyla, Romanya'dan İstanbul'a düzenli uçuşlara başlayan Animawings'in İstanbul Havalimanı'nın Orta ve Doğu Avrupa ile olan bağlarını güçlendirdiği ve yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunduğu ifade edildi. Bu seferlerin dar gövdeli Airbus A220 ve A320 tipi uçaklarla düzenleneceği belirtilirken seferlerin gerçekleşeceği 5 şehrin Bükreş, Krayova, Temeşvar, Yaş ve Kolosvar olduğu kaydedildi. Bükreş'ten Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri olmak kaydıyla haftada toplam 5 uçuş olacağı ifade edilirken Krayova ile Temeşvar şehirlerinden Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2'şer uçuş, Yaş şehrinden Pazartesi, Çarşamba, Cuma olmak üzere haftada 3 uçuş ve Koloşvar'dan Perşembe, Pazar olmak üzere haftada 2 uçuş düzenleneceği açıklandı. - İSTANBUL