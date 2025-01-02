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İGA İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

İGA İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde
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İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılının ilk gününde gerçekleşen bin 291 uçuşla Avrupa'daki tüm havalimanlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. 1 Ocak'ta en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanı oldu.

İga İstanbul Havalimanı, 2025 yılının ilk gününde bin 291 uçuş trafiğiyle, Avrupa'daki tüm havalimanlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı, zirvedeki yerini koruyor. İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılının ilk gününden Avrupa'nın zirvesine yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı'nda yeni yılın ilk gününde gerçekleşen uçuş trafiği sayısı bin 291 oldu. Bu trafik rakamı ile İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki tüm havalimanlarını geride bırakarak, zirveye yerleşti.

1 Ocak günü gerçekleşen trafik yoğunluğunda İstanbul Havalimanı'nı, Londra Heathrow Havalimanı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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