İdil'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteri ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

25 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Şırnak Şehr-i Nuh Platformu üyeleri ve İdil halkı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Yağmura rağmen toplanan yüzlerce kişi, İsrail'e tepki gösterdi. Platform adına Ahmet Yağan tarafından okunan basın açıklaması sık sık sloganlarla kesildi. Gazze'de gözler önünde katliam yapıldığını ifade eden Platform Sözcüsü Ahmet Yağan, "Terör örgütü İsrail, içinde binlerce kişinin bulunduğu El-Ehli Arab- Hastanesi'ni bombalayarak tarihin vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. ve Aziyzün Züntikam olan, Kahhar olan rabbimizden siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. Tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 11 gündür siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi batılı ülkeler, bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet, kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş ve dün gece bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını hem de açıkça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirmiştir. Yalan haberlerle, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla direnişi karalayan ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlar dün akşamdan beri şaşırmış durumdalar. Artık hakikati nasıl örteceklerini bilemiyorlar. Yaşanan vahşetin farkında oldukları için ve bunu dünya kamuoyuna izah edemeyeceklerini bildikleri için inkar ediyorlar. Oysa bütün dünya İsrail ve destekçilerinin kirli yüzünü bir kez daha bütün çıplaklığıyla gördü. Gazze başta olmak üzere bütün Filistin yıllardır insani krizin pençesinde olan bir ülkedir. İsrail'in bu saldırıları, bölgedeki acıyı, yıkımı ve çaresizliği daha da artırmaktadır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları acilen adalet önünde hesap vermelidir" dedi.

