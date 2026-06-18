Haberler

'IBAN mağduru' genç davadan davaya koşuyor

'IBAN mağduru' genç davadan davaya koşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da kredi vaadiyle dolandırıldığını ve İBAN'ının kullanıldığını iddia eden Uğur Çınaroğlu, iki yıldır süren davalar nedeniyle iş bulamadığını ve mağdur olduğunu belirtti. Farklı illerdeki dosyalarda çelişkili kararlar verildiğini söyleyen genç, yetkililerden destek bekliyor.

Kütahya'da "İBAN mağduru" olduğunu iddia eden Uğur Çınaroğlu, yaklaşık iki yıldır dava süreçleri sebebi ile iş bulamadığını ve hayatını sürdürmekte zorlandığını söyledi.

Kredi vaadiyle dolandırıldığını ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığını öne süren Uğur Çınaroğlu (22), 2024 yılından bu yana farklı illerde açılan dosyalarla uğraştığını belirtti. Yaşanan sürecin ardından hakkında çok sayıda dava açıldığını ifade eden genç, bazı dosyalarda "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilirken bazı dosyalarda yargılamaların devam ettiğini söyledi. Devam eden dosyaların iş hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Çınaroğlu, iş başvurularında sorun yaşadığını belirterek, "Aynı dosyalardan sicilim olduğu için iş görüşmelerine gittiğimde işe alınmıyorum. Hem mağdurum hem de zararları ödemek istiyorum ama iş bulamıyorum" dedi.

Farklı şehirlerde aynı olayla ilgili farklı kararlar verilmesinin kendisini zor durumda bıraktığını ifade eden Çınaroğlu, "2024'ten beri İBAN mağduru olduğum dosyalarla uğraşıyorum. Bazı dosyalarda ceza verilirken bazı dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkıyor. Bunda bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eskişehir, Manisa ve Aksaray'daki bazı dosyalarda hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararları verildiğini söyleyen Çınaroğlu, buna rağmen diğer dosyaların sürdüğünü belirtti. Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Çınaroğlu, "Ben hukuka inanıyorum. Aynı nitelikteki dosyalarımın da benzer şekilde değerlendirilmesini istiyorum" dedi. Yaşadığı sürecin sona ermesini isteyen genç, "Mahkemelerden kurtulup kendi hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Çınaroğlu, ayrıca benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları uyararak, "Kimse İBAN'ını kiraya vermesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Trump'a meydan okudu: ABD denilen bir ortağımız var...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da

Golleriyle çok can yakacak! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu