Hüyük'te göçe karşı çilek hamlesi

Güncelleme:
Konya'nın Hüyük ilçesi, çilek üretimindeki artış sayesinde nüfus kaybına karşı yeni bir ekonomik ivme kazanıyor. İlçe dışına göç eden gençler, tarımsal gelirlerin artmasıyla yeniden dönmeye başladı.

Konya'nın Hüyük ilçesi, son yıllarda yaşadığı nüfus kaybıyla dikkat çekerken, son dönemde hızla artan çilek üretimi ilçede tersine göç umutlarını güçlendirmeye başladı.

Resmi nüfus verilerine göre Hüyük'ün nüfusu 2007 yılında 20 bin seviyelerine yaklaşırken, yıllar içerisinde kademeli olarak azalarak 2024 itibarıyla yaklaşık 15 binlere geriledi. Özellikle genç nüfusun eğitim ve istihdam nedeniyle ilçe dışına göç etmesi, bu düşüşte önemli rol oynadı. Ancak son yıllarda Hüyük'te yaygınlaşan çilek üretimi, ilçenin ekonomik yapısında dikkat çekici bir dönüşüm başlattı. Tarımsal gelirlerin artmasıyla birlikte hem ilçe dışına göçün yavaşladığı hem de bazı ailelerin yeniden Hüyük'e dönmeye başladığı gözlemlendi. Hüyük'te çilekle başlayan bu ekonomik hareketlilik, ilçenin geleceği adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
