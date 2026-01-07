Haberler

"Esnafın yalnızlığına son vereceğiz" diyen Başoğlu adaylığını duyurdu

'Esnafın yalnızlığına son vereceğiz' diyen Başoğlu adaylığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Hüseyin Başoğlu, mevcut yönetimin esnafın sorunlarına yeterince duyarsız kaldığını belirtti. Esnafın sesi olmayı vaat eden Başoğlu, 11 Ocak'ta yapılacak seçimlerde destek bekliyor.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığını duyuran Hüseyin Başoğlu, mevcut yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kaldığını savunarak, "Maalesef gördük ki bugün odamız, esnafı destekleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sadece faaliyet belgesi veren bir makama dönmüştür" dedi.

Hüseyin Başoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek, 11 Ocak'ta yapılacak genel kurul öncesi adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başoğlu, 2 bin 905 üyenin oy kullanacağı seçimler için ekibiyle birlikte uzun süredir saha çalışması yürüttüklerini belirtti. Ziyaret ettikleri esnaftan mevcut yönetimle ilgili sitemler duyduklarını ifade eden Başoğlu, odanın işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Son 3 aydır ekibimle birlikte sahadayız. Kapısını çaldığımız her esnafımızdan benzer bir sitem duyduk. Maalesef gördük ki bugün odamız, esnafı destekleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sadece faaliyet belgesi veren bir makama dönmüştür. Esnafımızın sorunları görmezden gelinmiş, odası olan esnafımız, kendi çatısı altında hazin bir yalnızlığa itilmiştir. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle bağı kopan esnafımız, çözüm bulacağı yerde çaresiz bırakılmıştır."

"Esnaf halkın kendisidir, sokağın sesidir"

Vaatlerini anlatan Hüseyin Başoğlu, "Esnaf halkın kendisidir, sokağın sesidir. 5362 sayılı kanun bize sadece evrak işlerini değil, esnafın hakkını korumayı, haksız rekabeti önlemeyi ve esnafın yerel ekonomideki yerini güçlendirmeyi emreder. Biz eğitimden danışmanlığa, krediden arabuluculuğa kadar her alanda esnafımızın yanında olacağımız bir yönetim anlayışı vaat ediyoruz" dedi.

"Unutmayın, esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur"

Sahada büyük bir destek gördüklerini dile getiren Başoğlu, "Biz buraya sadece bir makama aday olmaya değil, esnafın hazin yalnızlığına son vermeye geldik. Sahada gördüğümüz o büyük destek değişim vaktinin geldiğinin en büyük kanıtıdır. Unutmayın; esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Esnaf gülerse, halk güler. Ben ve ekip arkadaşlarım, Kocaeli esnafının gür sesi olmak için bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki birlikte hareket edip, kararları ortak akılla verdiğimizde, daha güzel günler bizim olacaktır" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi

Suriye ordusu, SDG ile çatışıyor! 2 bölge kuşatıldı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

Uzak ülkeden cesur bir ses yükseldi: Maduro ve eşini serbest bırakın
Musaba'nın maç sonu paylaşımına Ferdi kayıtsız kalamadı

Musaba'nın maç sonu paylaşımına kayıtsız kalamadı
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu