Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2 bin gemi ve 20 bin denizci mahsur kaldı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Arsenio Dominguez, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2 bin gemi ve 20 bin denizcinin mahsur kaldığını ifade etti.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri henüz normale dönmedi. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun küresel denizcilik sektörü açısından "ciddi bir meydan okuma" oluşturduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda 20 bin denizci mahsur kaldı ve yaklaşık 2 bin gemi seyir yapamıyor. Gemiler orada ne kadar uzun süre kalırsa, mürettebat da strese ve yorgunluğa o kadar uzun süre maruz kalır. Üstelik gemilerin faaliyetini sürdürmesi için gereken ikmaller de azalır" dedi.

Sigorta şirketlerinin zararları ve maliyetleri karşılamayı reddettiğini belirten Dominguez, şirketlerin büyük çoğunluğunun ya sözleşmeleri feshettiğine ya da yüksek primler talep ettiğine dikkat çekti. Dominguez, boğaz çevresindeki ülkelerin sağladığı insani yardım sayesinde gemilerde şimdilik insani bir krizin olmadığını ifade ederek, IMO'nun gemilerin bölgeden çıkabilmesi için insani bir koridor oluşturulması yönünde baskı uyguladığını belirtti. Dominguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın gemilere boğazda refakat edilmesine yönelik planının ticari gemilerin hedef alınmayacağına ve masum denizcilerin hayatını kaybetmeyeceğine dair herhangi bir güvence bulunmadığından sürdürülebilir olmadığını vurguladı. - LONDRA

