Hulk Hogan Hayatını Kaybetti

Hulk Hogan Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. WWE, Hogan'ın vefat haberini üzüntüyle karşıladı.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. ABD basınında yer alan haberlerde, sağlık görevlilerin sabah saatlerinde gelen çağrı üzerine Hogan'ın evine gittiği ve Hogan'ın sedyeyle ambulansa taşıdığı ifade edildi.

Hogan'ın eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin "güçlü" olduğunu ifade etmişti.

ABD merkezli profesyonel güreş ve eğlence şirketi World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatının üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı oldu. WWE, Hogan'ın ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan 'Hayra alamet değil' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo

İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Alperen Özcan'dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz

Şehit gençten annesine kahreden mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.