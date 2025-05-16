Hopa'da Araç Yangını Trafiği Kilitledi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde uluslararası transit yolda seyir halindeki bir aracın yanması sonucu trafik kilitlendi. Yolun tek şeridini tamamen kapatan araç, özellikle Sarp Sınır Kapısı yönünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Hopa uluslararası transit yolda seyir halindeki TIR'ın arıza yapması ardından bir başka aracın aynı yolda alev alması üzerine yol kilitlendi. Trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.

TIR'ın kaldırılması için çekici beklenirken, alev alan araç için lay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.