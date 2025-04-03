Hırsız, Çaldığı Otomobili Kuyumcu Soyduktan Sonra İş Yerine Geri Bıraktı

Çaldığı otomobille kuyumcu soyan hırsız otomobili çaldığı iş yerine geri bıraktı

OSMANİYE - Osmaniye'de sanayide bir işyerinden çaldığı otomobille kuyumcu soyan hırsız daha sonra çaldığı otomobili işyerine geri bıraktı.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide bir işyerinden otomobil çalan hırsız 6 Şubat depremlerinde hasar alan Yeşilova Camii'nin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcu dükkanını soyan hırsız çaldığı otomobili işyerine geri bıraktı.

Sabah kuyumcu dükkanını açmaya geldiğinde alarmın çalışmadığını fark eden durumu polise bildiren kuyumcu Ali Can Poyraz, " Akşam dükkanımı kapattım sabah geldiğimde alarmı dışardan açmaya çalışınca alarmın çalışmadığını gördüm. Dışardan dükkana baktığımda alarm kutusunun söküldüğünü fark ettim. Kepenkleri açtığımda içerinin dağınık olduğunu gördüm, emniyet teşkilatına haber verdim. Polis ekipleri geldi gerekli incelemeyi yaptı bekliyoruz sonucu. Kaybımız tam net değil daha kontrol edemedik. Emniyet gerekli materyalleri aldı incelemeyi yapıyor. " diye konuştu.

Sanayide yaşanan bu hırsızlık olayından sonra tedbir almak için işyerlerine güvenlik kamerası taktırdıklarını söyleyen sanayi esnafı Mehmet Türkmenoğlu, "Esnaf bir arkadaşımızın arabayı çalmışlar gidip çarşıda da bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Bizde bundan dolayı tedbir amaçlı güvenlik kamerası taktırıyoruz işyerimize. " dedi.