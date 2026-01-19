Haberler

Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurul yapıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde Abdulmuttalip Aras, 124 oy alarak başkan seçildi. Diğer adaylar Sabrullah Bayır, Bertcan Şaka ve Faruk Atalay da yarıştı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı.

Hınıs, Tekman, Karayazı, Karaçoban İlçe delegelerinin oy kullandığı seçimde dört aday yarıştı.

Genel kurulda Abdulmuttalip Aras Sabrullah Bayır, Faruk Atalay ve Bertcan Şaka başkanlık için yarıştı.

435 delegenin oy kullandığı seçimde Abdulmuttalip Aras 124 oy alarak Güney ilçelerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi. Diğer adaylar Sabrullah Bayır 119, Barancan Şaka 102, Faruk Atalay ise 81 delegenin oyunu aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
