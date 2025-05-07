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Hıdırellez Doğa Yürüyüşü Develi'de Gerçekleşti

Hıdırellez Doğa Yürüyüşü Develi'de Gerçekleşti
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Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen Hıdırellez Doğa Yürüyüşü, 100 katılımcıyla Hıdırellez Tepesi'nde başladı ve etkileyici bir gün batımıyla sona erdi.

Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından 6 Mayıs Hıdrellez günü nedeniyle doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Develi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DEVDAK) tarafından organize edilen Hıdırellez Doğa Yürüyüşü, yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Hıdırellez Tepesi'nden başlayıp Sona mevki ve Tombak istikametine doğru 5 kilometrelik yürüyüşe Kaymakam Yusuf Turan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir de katılarak doğaseverlerle birlikte parkuru tamamladılar.

Yürüyüş sonunda katılımcılar, Hıdırellez Tepesi'nden izlenen etkileyici gün batımı manzarasıyla günü noktaladı. DEVDAK'ın tarafından düzenlenen etkinlik, doğaseverleri bir araya getirirken, Develi'nin de tarihi ve doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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