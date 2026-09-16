Herkes uyurken onlar çalışıyor: Fırıncıların gün doğmadan başlayan mesaisi
Ağrı’nın Patnos ilçesinde fırıncılar, vatandaşlar henüz güne başlamadan işlerinin başına geçerek sıcak ekmek hazırlıyor.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırıncılar, vatandaşlar henüz güne başlamadan işlerinin başına geçerek sıcak ekmek hazırlıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tandırın başına geçen emekçiler, ilçenin sofraları için yoğun mesai harcıyor.
Patnos'ta fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor. Sabahın erken saatlerinde hamuru hazırlayan ustalar, yoğurma ve dinlendirme işlemlerinin ardından ekmekleri tandıra hazırlıyor. Günün büyük bölümünü fırında geçiren emekçiler, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fırıncı Maşallah Duman, mesailerinin sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "Saat 06.00 gibi işimizin başına geçiyoruz. Hamurun doğramasını yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra tekrar yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hamuru kasalarda bekletiyoruz, ardından tandıra hazırlayıp ekmekleri tandıra vuruyoruz. Günlük yaklaşık 1000-1500 arasında ekmek satıyoruz" dedi.