Hayrabolu'da Sosyal Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, haziran ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 732 ihtiyaç sahibine toplamda 3 milyon 338 bin lira yardım yapıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) haziran ayında 732 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, haziran ayında 732 ihtiyaç sahibine 3 milyon 338 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel