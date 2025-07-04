Hayrabolu'da Sosyal Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, haziran ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 732 ihtiyaç sahibine toplamda 3 milyon 338 bin lira yardım yapıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) haziran ayında 732 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, haziran ayında 732 ihtiyaç sahibine 3 milyon 338 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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