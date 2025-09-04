Haberler

Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine 3.5 Milyon Lira Yardım

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ağustos ayında 943 ihtiyaç sahibine toplam 3 milyon 505 bin lira yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Ağustos ayında 943 ihtiyaç sahibine 3 milyon 505 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

