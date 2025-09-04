Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine 3.5 Milyon Lira Yardım
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ağustos ayında 943 ihtiyaç sahibine toplam 3 milyon 505 bin lira yardım yapıldı.
Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel