Hayrabolu'da Berberler Bayram İçin Gece Çalışıyor

Hayrabolu'da Berberler Bayram İçin Gece Çalışıyor
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Kurban Bayramı'na yaklaşırken Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde berberler, artan müşteri talebini karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Berber Selçuk Alçiçek, bayram öncesi yoğunluğun bu yıl erken başladığını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bayram hazırlıkları hız kazanırken, berberler ise artan müşteri talebini karşılayabilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor.

Hayrabolu'da uzun yıllardır berberlik yapan Selçuk Alçiçek, her bayram öncesinde yaşanan yoğunluğun bu yıl da erken başladığını ifade etti.

Bayramların toplumda temizliğin ve bakımlı görünmenin önem kazandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Alçiçek, "Bayrama sayılı günler kala vatandaşlarımız tıraşlarını olup bayrama bakımlı bir şekilde girmek istiyor. Biz de bu yoğun talebi karşılamak adına mesai mefhumu gözetmeden, gün boyu aralıksız çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar hizmet vererek kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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