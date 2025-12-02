Hayrabolu'da 875 İhtiyaç Sahibine 3,5 Milyon Lira Destek
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, SYDV aracılığıyla kasım ayında 875 vatandaşa toplamda 3 milyon 574 bin lira yardım yapıldı. Kaymakam Eyüp Fırat, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) kasım ayında 875 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, kasım ayında 875 ihtiyaç sahibine 3 milyon 574 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel