Haberler

Ramazan öncesinde mahallenin bakkal borcunu kapattı

Ramazan öncesinde mahallenin bakkal borcunu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş adamı, mahalle bakkalındaki 58 bin liralık veresiye borcu ödeyerek 35 kişinin borcunu kapattı. Ramazan öncesi gerçekleşen bu yardım, mahalle sakinleri için büyük bir sürpriz oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş adamı, mahalle bakkalındaki 58 bin liralık borcun tamamını ödeyerek veresiye defterini kapattı.

Erenler ilçesinde şarküteri işleten Furkan Güllü'nün dükkanına gelen hayırsever iş adamı, mahallelinin birikmiş borçlarını üstlendi. Ramazan öncesinde yaklaşık 35 kişinin borcu bir anda silindi. İşletmeci Furkan Güllü, hayırsever vatandaş ile aralarında geçen diyaloğu ve o anları anlattı.

"Hepsini kapatıyoruz dedi, ödemesini gerçekleştirdi"

Olayın gelişimini anlatan dükkan işletmecisi Furkan Güllü, "Zaten tanıdığım bir ağabeyimizdi, Sakarya'da bilinen bir iş adamı. Dükkana geldi biraz sohbet ettik. Muhabbet sırasında 'Veresiye veren çok kişi var mı?' diye sordu. Ben 'var' deyince defteri getirmemi rica etti, ardından defterdeki tüm borçları toplamamı istedi. Ben topladıktan sonra 'Tamam hepsini kapatıyoruz' dedi, ödemesini gerçekleştirdi" dedi.

"58 bin lira borcu çorbada tuzumuz bulunsun diyerek verdi"

Ramazan ayı öncesi mahalleli için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Güllü, "Ay sonu olduğu için veresiye müşterimizin hesapları toplanmış şekilde duruyordu. Ayın bu döneminde maaşları yattığı için ödemeye başlıyorlardı. Defterde toplam 58 bin lira borç vardı. 'Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' deyip parayı verdi. Hayırlı Ramazanlar dileyip dükkandan ayrıldı. Toplam 30-35 kişinin borcunu kapatmış bulundu. Ramazan öncesinde böyle güzel bir olaya vesile olduk. Ramazan'a böyle başladık, inşallah da böyle güzel haberlerin devamı gelir" diye konuştu.

Borçların kapanmasıyla veresiye defteri yakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı