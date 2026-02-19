Ramazan öncesinde mahallenin bakkal borcunu kapattı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş adamı, mahalle bakkalındaki 58 bin liralık borcun tamamını ödeyerek veresiye defterini kapattı.

Erenler ilçesinde şarküteri işleten Furkan Güllü'nün dükkanına gelen hayırsever iş adamı, mahallelinin birikmiş borçlarını üstlendi. Ramazan öncesinde yaklaşık 35 kişinin borcu bir anda silindi. İşletmeci Furkan Güllü, hayırsever vatandaş ile aralarında geçen diyaloğu ve o anları anlattı.

"Hepsini kapatıyoruz dedi, ödemesini gerçekleştirdi"

Olayın gelişimini anlatan dükkan işletmecisi Furkan Güllü, "Zaten tanıdığım bir ağabeyimizdi, Sakarya'da bilinen bir iş adamı. Dükkana geldi biraz sohbet ettik. Muhabbet sırasında 'Veresiye veren çok kişi var mı?' diye sordu. Ben 'var' deyince defteri getirmemi rica etti, ardından defterdeki tüm borçları toplamamı istedi. Ben topladıktan sonra 'Tamam hepsini kapatıyoruz' dedi, ödemesini gerçekleştirdi" dedi.

"58 bin lira borcu çorbada tuzumuz bulunsun diyerek verdi"

Ramazan ayı öncesi mahalleli için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Güllü, "Ay sonu olduğu için veresiye müşterimizin hesapları toplanmış şekilde duruyordu. Ayın bu döneminde maaşları yattığı için ödemeye başlıyorlardı. Defterde toplam 58 bin lira borç vardı. 'Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' deyip parayı verdi. Hayırlı Ramazanlar dileyip dükkandan ayrıldı. Toplam 30-35 kişinin borcunu kapatmış bulundu. Ramazan öncesinde böyle güzel bir olaya vesile olduk. Ramazan'a böyle başladık, inşallah da böyle güzel haberlerin devamı gelir" diye konuştu.

Borçların kapanmasıyla veresiye defteri yakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı