Karaman'da hayırsever, mahalle bakkalındaki borcu kapattı
Karaman'da bir hayırsever, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak yaklaşık 15 bin liralık borçları kapattı. Yardım mahalle halkı tarafında sevinçle karşılandı.

Karaman'da bir hayırsever mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak borçları kapattı.

Siyahser Mahallesi Muhtarı Ali Özhan aracılığıyla 915. Sokak'ta bulunan bakkala gelen hayırsever vatandaş, yaklaşık 15 bin liralık borcun yer aldığı veresiye defterini satın alarak kapattı. Yapılan yardım mahalle halkı tarafından sevinçle karşılanırken, bakkal işletmecisi Kevser Akça, "Hayırsever bir vatandaş muhtarımız aracılığıyla geldi ve veresiye defterimizi satın aldı. Allah razı olsun. Biz de çok şaşırdık. Müşterilerimiz bu duruma çok sevindi. Herkes duacı. Ortalama 15 bin lira borç vardı" dedi.

Bakkalı eşiyle birlikte işleten Adem Akça ise, "Hayırsever arkadaş muhtar vasıtasıyla gelmiş. Allah razı olsun. Veresiye defterini satın alarak tüm borçları kapattı" diye konuştu.

"Her yıl bu şekilde hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız oluyor"

Bir hayırseverin kendisine ulaşarak yardım yapmak istediğini anlatan Siyahser Mahallesi Muhtarı Ali Beke Özhan da, "Hayırsever vatandaşlardan biri, 'Muhtarım ben hayır yapmak istiyorum, mahalledeki bakkalın veresiye defterini kapatabilir miyiz?' dedi. Biz de bakkalımıza geldik ve defteri kapattık. Allah razı olsun. Her yıl bu şekilde hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız oluyor" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
